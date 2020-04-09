Киев, , 14:56 — REGNUM И. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин допускает продление карантина из-за коронавируса до осени этого года.

Об этом чиновник заявил на брифинге сегодня, 9 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Володин уточнил, что такой сценарий развития событий возможен, если население будет массово игнорировать ограничительные нормы. При этом он не уточнил, идет ли речь о продлении общенационального карантина или же только в Киевской области.

«В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае — есть риски, что карантин продлится до осени этого года», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 8 и 9 апреля первые лица правительства Украины сделали ряд заявлений, подчеркивая, что никаких ослаблений карантина в ближайшее время не будет. Более того, скорее всего, вскоре карантин официально продлят с 24 апреля до начала мая. Заявлениям чиновников предшествовал ряд публикаций в СМИ о том, что власти Украины якобы готовы ослабить карантин уже с 14 апреля.

Киевская область Украины является одним из самых пострадавших регионов страны, здесь официально подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом.