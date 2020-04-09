Москва, , 21:26 — REGNUM Осквернение братской могилы солдат Красной армии в городе Добрич (Болгария) — это чудовищное издевательство над памятью тех, кто отдал жизнь за освобождение Европы от нацизма, сообщила 9 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат призвала городские власти Добрича принять меры, чтобы привести памятник в надлежащий вид. Таких инцидентов, отметила Захарова, допускать болгарские власти больше не должны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вандалы осквернили братскую могилу солдат Красной армии в Добриче оскорбительными надписями.

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