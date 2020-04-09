Каир, , 17:56 — REGNUM Йеменским хуситам следовало бы поддержать прекращение боевых действий в Йемене, на которые решилась просаудовская коалиция, сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт в опубликованном 9 апреля заявлении.

Он призвал хуситов откликнуться на инициативу Саудовской Аравии по прекращению огня, так как она является «редкой возможностью проложить конец кровопролитию».

По словам аль-Гейта, от окончания войны выиграет, прежде всего, народ Йемена. Тем более что стране требуется сплочённость перед лицом такой беды как пандемия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о решении прекратить боевые действия с 9 апреля коалиция во главе с Саудовской Аравии заявила накануне, 8 апреля.

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