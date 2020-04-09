Париж, , 15:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в больницу коммуны Кремлен-Бисетр в департаменте Валь-де-Марн, сообщили в Елисейском дворце.

«Во время этой поездки глава государства в сопровождении профессора Жана-Франсуа Дельфрейсси, главы научного совета по COVID-19 должен встретиться с сотрудниками больницы и университета, занимающимися клиническими исследованиями коронавируса», — говорится в заявлении Елисейского дворца, официальной резиденции президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, собранным группой ученых, у каждого четвертого жителя Франции при заражении коронавирусом может развиться тяжелая форма заболевания.

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