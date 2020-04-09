Джакарта, , 14:52 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 47 тысяч индонезийских граждан вернулись в страну из Малайзии в период с 18 марта по 8 апреля 2020 года, сообщает Antara.

«Поток индонезийских граждан, пребывающих из Малайзии, значительно увеличился», — заявила глава МИД Индонезии в ходе пресс-конференции.

«Мы каждый день следим за статистикой. С 1 апреля цифры начали снижаться. Согласно полученной нами диаграмме, 1−8 апреля число граждан Индонезии, возвращающихся из Малайзии, составляло в среднем около 500−700 человек в день», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии получило 193 млрд рупий ($12 млн) пожертвований для противодействия распространению коронавируса.

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