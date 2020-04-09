Минск, , 14:38 — REGNUM Официальный Минск ежегодно получает от Евросоюза значительную финансовую помощь, надеясь также и сейчас получить дополнительную в условиях распространения коронавируса. Об этом сегодня, 9 апреля заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Накануне, 8 апреля в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Белоруссия попросила у ЕС помощь для поддержки системы здравоохранения и преодоления ущерба для экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Представитель официального Минска подтвердил факт такого обращения.

«У нас с Евросоюзом, в принципе, уже на протяжении многих лет отработана схема сотрудничества в сфере технической помощи, мы сообща планируем наиболее актуальные сферы использования таких средств. Только по линии одного из инструментов — страновой программы ЕС для Белоруссии — мы получаем ежегодно около 30 млн. евро. Кстати, это на порядок меньше, чем большинство других стран-соседей ЕС», — сообщил Глаз.

Он напомнил, что ЕС принял решение о выделении в связи с пандемией коронавируса целевой финансовой помощи странам-участницам программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Глаз считает, что «логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального коронакризиса».

«Эта работа ведется на уровне правительства, других профильных государственных органов, притом по разным направлениям, — уточнил пресс-секретарь МИД Белоруссии. — С ЕС мы обсуждаем различные формы и объемы такого содействия. Наши партнеры демонстрируют в этом вопросе высокую открытость, что мы весьма ценим. Однако о подробностях говорить пока преждевременно».

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Напомним, Белоруссия является не только «восточным партнёром» Евросоюза, но и частью созданного с Россией Союзного государства. Александр Лукашенко не признаёт эпидемию коронавируса в Белоруссии, но желает получить финансовую помощь якобы на борьбу с ней от МВФ и других международных финансовых организаций.

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