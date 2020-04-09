Минск, , 13:47 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии 7 июля отказала России в выдаче лидера запрещённой в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Махаличева. Он был задержан 21 февраля и взят под стражу на территории Белоруссии по запросу российских правоохранителей.

Махаличев содержался в СИЗО-2 Витебска и теперь находится на свободе. На территории России, в Югре он является обвиняемым по уголовному делу, скрывался и был объявлен в межгосударственный розыск.

Активиста запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в организации деятельности экстремистской организации (местного отделения). Прозападная оппозиция в Белоруссии просит власти предоставить Михаличеву статус беженца.

Напомним, ранее Генпрокуратура Белоруссии отказывала Киргизии в выдаче сбежавшего президента Курманбека Бакиева: его с ближайшим окружением обвинили и заочно осудили в Бишкеке за тяжкие преступления. Вывезенные капиталы семья Бакиева вложила в активы Белоруссии, Великобритании и других стран.

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Также напомним, в 2017 году официальный Минск требовал от России выдать одного из фигурантов сфабрикованного уголовного «дела регнумовцев» Юрия Баранчика, обвинявшегося в экстремизме. Москва сочла основания Генпрокуратуры и Следкома Белоруссии легковесными, отказав в выдаче. В том же году уголовное преследование четвёртого фигуранта резонансного дела было выделено в отдельное производство, а затем прекращено.

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Кроме того, Евросоюз и США отказывают официальному Минску в выдаче сбежавших диссидентов, подвергшихся уголовному преследованию в Белоруссии. После президентской кампании 2010 года по сфабрикованному делу о «государственном перевороте» были брошены в тюрьмы и изоляторы сотни противников режима Александра Лукашенко, включая кандидатов в президенты. Многие белорусские оппозиционеры сбежали в Евросоюз и получили там политическое убежище.