Сеул, , 12:27 — REGNUM В апреле 2020 года ВВС Южной Кореи получат еще два стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk из США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, транспортировка машин запланирована на середину месяца.

Напомним, что первый БПЛА прибыл на южнокорейскую базу в Сачхоне 23 декабря. Он был доставлен в Южную Корею спустя восемь лет после того, как в марте 2011 года правительство страны приняло решение о покупке данной модели воздушного судна.

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Отмечается, что четвертую машину также планируется поставить в первой половине 2020 года.