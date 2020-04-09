Киев, , 11:38 — REGNUM В рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» 9 апреля случился очередной конфуз — учительница географии во время урока в 10 классе заявила, что берега Австралии омывает Атлантический океан, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане», — заявила педагог.

До этого, 7 апреля, в ходе урока для 5-го класса учительница математики написала на доске, что результатом примера «30,2 — 2,2» будет 18.

В первый день проекта, 6 апреля, возник конфликт из-за тезисов, высказанных на уроке истории для 11 классов, темой которого была перестройка в СССР.

«Благодаря «Украинской школе онлайн» мы наконец-то поняли, какое у нас образование, какие учебники, и какой уровень даже лучших учителей. Хотя бы ради этого этот проект нужно было запустить, и не закрывать даже после завершения карантина», — комментирует ситуацию политический эксперт Руслан Бортник.

Специалист обращает внимание, что вся нынешняя команда власти на Украине — «это порождение уже нашей, независимой системы образования».

«Может, теперь «депутаты-министры-чиновники» поймут, что образование (вместе с медициной) — это действительно приоритеты деятельности государства и, особенно, финансирования, а не красивые слова для пиара во время избирательной компании», — заявил Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что масштабный проект для дистанционного обучения школьников «Всеукраинская школа онлайн» инициировал президент страны Владимир Зеленский. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам, и эти уроки в объявленное заранее время показывают по разным телеканалам Украины.