Киев, , 14:31 — REGNUM Первый день трансляции проекта «Всеукраинской школы онлайн» уже привел к политическому скандалу вокруг урока истории для 11 классов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тема урока была заявлена как «Украина и начало перестройки в СССР».

«Учительница начинает урок со слов: «Мы сейчас поговорим о непростом периоде, сложных годах перестройки. События тех времен вызывают огромные дискуссии». Но в Украине эти годы отнюдь не вызывают «безумных дискуссий». Это в России вызывают. Для Украины — это годы национального подъема, массового пробуждения национального сознания. Мы увидели возможности для экономического роста, заговорили о независимости от Москвы», — комментирует ход урока политолог Игорь Ляшенко.

Также эксперт остался недоволен, как педагог высказался про роль последнего президента СССР Михаила Горбачева.

«О Горбачеве учительница говорит: «По разному к нему относятся. С одной стороны, он способствовал демократии. С другой — развалил страну…» Это украинский учительница на всю страну дает понять, что развал СССР для нее — негативное явление, которое унижает достижения по развитию демократии, и жалуется на развал страны. Какой страны? И при таком преподавании мы хотим, чтобы молодое поколение правильно и объективно судило об исторических событиях?», — заявил он.

Впрочем, в начале урока сама учительница признала, что перестройка в СССР — тема сложная, и наверняка разговор об этом спровоцирует множество конфликтных заявлений.

ИА REGNUM напоминает, что 29 марта президентВладимир Зеленский анонсировал масштабный проектдля дистанционного обучения школьников «Всеукраинская школа онлайн». Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам, и эти уроки в объявленное заранее время показывают по разным телеканалам Украины. Сегодня, 6 апреля, был первый день полноценной работы проекта.