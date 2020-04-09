Киев, , 12:43 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру страны Денису Шмыгалю сделали тест на коронавирус. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 9 апреля в интервью изданию «Украинская правда».

«И президенту сделали, руководителю офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов (депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов — ИА REGNUM)», — рассказал он.

Тимошенко рассказал, что в случае заражения Зеленского, президент Украины будет работать удалённо, в телефонном режиме. Исполняющего обязанности у президента нет, отметил замглавы офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что COVID-19 обнаружили у восьми депутатов Верховной рады. Ещё у нескольких парламентариев заболевание вероятно, но не подтверждено.

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