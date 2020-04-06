Киев, , 15:13 — REGNUM COVID-19 обнаружили у восьми депутатов Верховной рады Украины, заявил представитель фракции «Слуга народа» Александр Качура 6 апреля на своём Telegram-канале.

«Подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Борт В.П. (ОПЗЖ), Ватрас В.А. (Слуга народа), Горбенко Р.О. (Слуга народа), Кисилев И.П. (ОПЗЖ), Лукашев А.А. (ОПЗЖ), Рудик С.Я. (внефракционный), Скороход А.К. (внефракционная), Шахов С.В. (Довира)», — рассказал он.

Качура отметил, что депутат Скороход успела пообщаться с семью коллегами, у которых коронавирус пока не подтверждён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы фракции «Слуга народа», глава президентской партии Александр Корниенко назвал Верховную раду Украины «чемпионом» по заболеваемости депутатов. Он добавил, что часть парламентариев находится на самоизоляции, не рассказав сколько именно.

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