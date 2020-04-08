Дамаск, , 22:22 — REGNUM Российские военные полицейские провели патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо, сообщил 8 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование продолжалось по маршрутам, намеченным ранее. Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование.

«Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной», — сообщил на брифинге Олег Журавлёв.

Кроме того, начальник российского ЦПВС отметил, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, не устраивали обстрелов и не нарушали режим прекращения огня.

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