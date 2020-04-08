Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Власти Ленинграсдской области сообщили о том, что делается в регионе для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и для поддержки граждан и предпринимательства в условиях ситуации вокруг коронавируса.

Напомним, 8 апреля в режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов Федерации. Владимир Путин озвучил поручения главам регионов.

Согласно поручению о развертывании медицинской помощи в условиях коронавируса в Ленинградской области подготовлено шесть стационаров для госпитализации больных в общей сложности на 750 коек. При необходимости будут перепрофилированы еще семь областных больниц.

«Более 70% подготовленных коек оснащены кислородом и 35% — аппаратами ИВЛ; медперсонал оснащен средствами индивидуальной защиты <…> сформировано стабильное наличие рекомендованных Минздравом лекарств, в том числе противовирусных препаратов; закупается (дополнительно к имеющимся) 40 автомобилей скорой помощи», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Выполняя поручение о дополнительной оплате труда и льгот для медиков, борющихся с коронавирусом, в Ленобласти врачи, медсестры и другой медперсонал, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, получат региональные надбавки в размере от 40% до 200% среднемесячного дохода за 9 месяцев (в зависимости от профиля и квалификации специалиста), а также проездные на бесплатный проезд на все виды транспорта.

Чтобы не остановить экономику региона и не оставить людей без средств к существованию в Ленинградской области утвержден перечень системообразующих предприятий (в него вошли 79 предприятий), продолжающих свою деятельность. Также разрешено работать ряду категорий организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Все работающие предприятия и предприниматели должны выполнять меры карантина, применять меры дезинфекционного режима, организовать доставку сотрудников от мест проживания к месту работы и обратно с использованием средств индивидуальной защиты, увеличить количество уборок помещений, использовать входную термометрию и не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ», — подчеркнули власти Ленобласти.

В интересах поддержки малого и среднего бизнеса приняты два пакета мер, включающих снижение налоговой нагрузки, увеличение субсидий, введение моратория на оплату определенных долгов, временное освобождение от платежей за аренду государственного и муниципального имущества, отмену проверок, сокращение арендной платы и так далее.

В целях поддержки тех, кто остался без работы после 30 марта 2020 года и официально признанными безработными, в Ленобласти ежемесячно будет доплачиваться из регионального бюджета 5000 рублей. Тем, кто был зарегистрирован в качестве самозанятых до 30 марта и потерял доход, однократно выплачивается 7 тысяч рублей при обращении в службу занятости.

Кроме того в Ленинградской области будут выплачиваться:

— 7000 рублей единовременно индивидуальным предпринимателям и всем работникам, временно не получающим доход;

— 5000 рублей единовременно на каждого ребенка в семьях, где один из родителей уволен после 30 марта 2020 года и официально признан безработным; а также если родитель — индивидуальный предприниматель, временно не получающий доход;

— выдаются сухие пайки родителям школьников и воспитанников детских садов;

— 4700 рублей — компенсация питания родителям детей-инвалидов, которые находились в стационарах;

— 3700 рублей — компенсация питания родителям детей-инвалидов, которые находились в отделениях дневного пребывания;

— 3000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, чей среднедушевой доход не выше 22 330 рублей;

— 3000 рублей на ребенка в семье, в которой среднедушевой доход не выше 12 760 рублей;

— 2000 рублей людям с хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции.

Наконец, в Ленинградской области более тысячи добровольцев присоединились к акции #МыВместе, чтобы помочь людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания и находится на вынужденной самоизоляции.

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