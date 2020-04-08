Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, заявил, что он вышел из президентской гонки в США потому, что у него нет шансов стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом он объявил сегодня, 8 апреля, сотрудникам своего штаба.

Напомним, что Сандерс заявил о выходе из президентской гонки. Таком образом от Демократической партии кандидатом на выборах президента США станет бывший вице-президент Джо Байден.

Стоит отметить, что Байден, несмотря на вялое начало свой кампании, смог победить в ключевых для демократов штатах.

Сопреником Байдена будет действующий президент США республиканец Дональд Трамп. Примечательно, что Трампу — 73 года, а Байдену уже 77. Берни Сандерсу 78 лет.