Москва, , 15:49 — REGNUM Регионы должны обеспечить повышенную готовность медицинских учреждений к приёму пациентов с коронавирусом, а также нарастить мощности больниц и клиник. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что это «неотложная задача всех регионов».

Российский лидер отметил, что все вопросы, связанные с COVID-19, нужно решать быстро и оперативно.

«Надеемся, что создаваемые резервы в медучреждениях не потребуются в полном объёме», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день новый тип коронавирусной инфекции подтверждён у 8762 пациентов в 81 регионе страны.