Варшава, , 14:51 — REGNUM Сенат Польши использует максимально возможный срок — 30 дней — для рассмотрения принятого Сеймом (нижней палатой парламента) закона о заочном (посредством почты) голосовании на президентских выборах, назначенных на 10 мая. Об этом сообщил спикер Сената Томаш Гродзский.

«Мы должны будем провести эту работу, на которую, образно говоря, в Сейме не было времени, это значит, мы должны будем запросить мнение омбудсмена по правам человека, Государственной избирательной комиссии, Верховного Суда и других компетентных инстанций», — цитирует спикера «Польское радио».

Спикер уточнил, что ещё до выноса закона на пленарное заседание Сената, должны пройти консультации с эпидемиологами. Сенат сделает всё, чтобы закон не подвергал опасности жизнь и здоровье поляков, работа будет проводиться «с особой тщательностью».

В связи с эпидемией коронавируса нового типа, 6 апреля Сейм Польши принял закон о дистанционном голосовании на президентских выборах, поскольку согласно польской Конституции, выборы перенести невозможно. Избиратели должны будут 10 мая опустить конверты с заполненными бюллетенями в почтовые ящики у почтовых отделений по месту жительства. Также закон предусматривает возможность переноса выборов на 17 мая.

В нижней палате парламента преобладают сторонники правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), чей кандидат, действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно всем опросам, с высокой вероятностью победит на выборах. В Сенате большинство удерживает проевропейская леволиберальная оппозиция, представители которой призывают к бойкоту выборов, рассчитывая на снижение популярности партии ПиС по мере развития кризиса.