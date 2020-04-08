Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Весь мир должен послать Китаю счет по поводу пандемии коронавируса, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Если бы это зависело от меня, весь мир должен был бы послать Китаю счет за пандемию. Это уже третья пандемия, пришедшая из Китая. Они приходят с этих влажных рынков, где у них есть летучие мыши и обезьяны с вирусом, … вперемешку с запасом продовольствия», — говорит Грэм.

Сенатор подчеркнул, что заставил бы Китай заплатить по-крупному. Такой ответ он дал на вопрос о том, что он думает о высказывании своей коллеги по партии, сенатора Марши Блэкберн, которая намекнула, что Китай мог бы простить США часть долга.

По словам Блэкберн, надо учитывать «тот факт, что Китай владеет более чем триллионом долларов нашего долга. Им нравится вкладывать в нас деньги», а поскольку Китай «сотворил глобальную пандемию», то теперь в Пекине «должны отказаться от части нашего долга. Они причинили нам огромное количество человеческих жертв, потерю бизнеса, страдания, неудобства, остановку нашей экономики».