Москва, , 14:14 — REGNUM Решение о продлении или сокращении нерабочих дней в апреле будет приниматься исходя из развития ситуации с пандемией нового типа коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также по теме: Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Официальный представитель Кремля уточнил, что оценить эффективность этого ограничительного периода и понять его влияние на ситуацию с коронавирусом в России можно будет на следующей неделе.

«Как и когда выходить — ещё предстоит принять это решение в зависимости от развития ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он напомним, что все участники недавнего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом также говорили, что это будет понятно «где-то на следующей неделе, в конце следующей недели».

Читайте также: Зарплаты в нерабочий месяц будут обычными — Роструд

Песков также добавил, что у России есть возможность исходить из опыта борьбы с коронавирусом в Европе и США.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России новый тип коронавирусной инфекции выявлен у 8762 человек в 81 регионе страны. 53 пациента скончались, 580 выздоровели.

Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: 29% российских компаий отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск