Москва, , 10:51 — REGNUM В десятую годовщину подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в Госдуме напоминают США о необходимости вернуться к конструктивному диалогу, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

«Нет никаких сомнений, что СНВ-3 необходимо продлить для сохранения стабильности в мире. На фоне сложнейшей ситуации с коронавирусом, а также продолжающейся политической борьбе в США, нельзя оставлять важнейший вопрос стратегической безопасности без внимания», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, США крайне опрометчиво продолжают манипулировать темой договора СНВ-3.

«В России придерживаются четкой позиции: продление СНВ-3 необходимо и должно быть сохранено на ранее достигнутых и согласованных сторонами условиях. Любые новые условия договора можно будет обсуждать только после обоюдного продления действующего соглашения», — сказал парламентарий.