Новосибирск, , 10:12 — REGNUM Первым начальником Сибирской электронной таможни, образованной 15 августа 2019 года, назначен майор таможенной службы Егор Вегнер. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Вегнер назначен на должность приказом Федеральной таможенное службы.

Согласно официальным данным, уроженец города Змеиногорска Алтайского края Егор Вегнер начал службу в таможенных органах в 2004 году — с должности старшего инспектора.

Он работал в разных должностях в Томской таможне, с мая 2016 года был переведён на должность первого заместителя начальника Новосибирской таможни, а с августа 2019 года исполнял обязанности начальника Сибирской электронной таможни.