Москва, , 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

«Складывается впечатление, что Вашингтон стремится «заболтать» и сорвать продление документа, который чрезвычайно важен для поддержания стратегической стабильности в мире», — отметил Медведев.

Напомним, договор между Россией и США, подписанный в 2010 году, остается единственным соглашением между странами об ограничении вооружений. Документ будет действовать до февраля 2021 года, и пока Вашингтон официально не объявлял, готов ли он его продлить.

Вместе с тем, пояснил Медведев, позиция России, озвученная президентом Владимиром Путиным, остается неизменной: в Москве не заинтересованы в гонке вооружений и готова продлить СНВ-3 незамедлительно, без предварительных условий.

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