Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Соединенные Штаты депортировали 61 гражданина Гаити на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

При этом на Гаити в настоящее время зафиксированы 25 случаев заболевания COVID-19, в то время как количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 380 тысяч.

Глава МИД Гаити заявил, что у прибывших мигрантов отсутствуют симптомы ОРВИ, однако их еще не проверяли на наличие коронавируса. Гаитянские власти опасаются, что депортированные могут быть носителями COVID-19, что приведет к распространению инфекции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля власти Гватемалы обратились к США с просьбой прекратить депортацию мигрантов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. При этом Соединенные Штаты заявляли о намерениях депортировать более ста мигрантов из Гватемалы обратно на родину.

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