Дамаск, , 22:42 — REGNUM Подразделения российской военной полиции осуществили патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо и Хасака, сообщил 7 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он напомнил, что эти меры предпринимаются в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинциях Алеппо и Хасеке», — сказал Олег Журавлёв.

Кроме того, начальник ЦПВС рассказал о воздушном патрулировании, проведённом вертолётами российской армейской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля российские военные в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня.

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