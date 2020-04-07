Хмеймим, Сирия, , 22:13 — REGNUM Российские военные, состоящие в комиссии по нарушениям режима прекращения огня в Сирии, за последние сутки зафиксировали четыре нарушения, в то время как представители Турции — ни одного, сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, опубликованный 7 апреля в Facebook.

По данным российских военных, два нарушения режима произошло в провинции Латакия и по одному — в провинциях Идлиб и Алеппо.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо — один, Идлиб — один, Латакия — два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано», — указано в тексте бюллетеня.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня установлен в зоне «Идлиб» в рамках Московского соглашения от 6 марта, заключенного президентами России и Турции.

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