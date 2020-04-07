Луганск, , 20:32 — REGNUM Трое мирных жителей погибли и ещё пятнадцать получили ранения в Донецкой и Луганской Народных Республиках в марте в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Сообщается также, что за месяцы в результате обстрелов в Луганской Народной Республике повреждено около 200 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе три школы.

В свою очередь глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сегодня сообщил, что украинские силовики значительно увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе в период действия ограничений в связи с коронавирусом.

По его словам, за период с 21 марта и СЦКК зафиксировано 227 эпизодов нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов по населённым районам.