Ашхабад, , 19:47 — REGNUM Появившаяся в некоторых зарубежных СМИ информация о том, что правительство США в течение 20 лет предоставляло Туркмении многомиллионную экономическую помощь, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении туркменского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что экономическое сотрудничество между Туркменией и США всегда осуществлялось исключительно на основе принципов равноправного партнерства и приносило прибыль обеим странам.

Так, за более чем четверть века госструктуры и предприятия Тувркмении заключили с американскими компаниями 167 контрактов на общую сумму около $3,5 млрд (264 млрд рублей) в электроэнергетике, авиации, сельском хозяйстве и других сферах.

«Туркменская сторона, являясь заказчиком работ и услуг с участием компаний из США, всегда производила оплату в рамках вышеназванных проектов за счет собственных денежных средств», — подчеркивают в министерстве иностранных дел Туркмении.