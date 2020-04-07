Приштина, , 20:04 — REGNUM Глава парламентской группы Альянса за будущее Косово и брат бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная Даут Харадинай 7 апреля заявил, что среди медиков, въезжающих в Косово из Сербии, могут быть представители российских и сербских разведывательных служб.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай подчеркнул, что ситуация на севере Косово требует осторожности, однако в условиях пандемии следует не позволять возникновение конфликтов.

Данное заявление Харадиная было сделано в ответ на слова главы правительства Косово Альбина Курти о том, что в работе сербских врачей на территории Косово нет ничего необычного, поскольку между Сербией и Косово существует соглашение, согласно которому сербские врачи оказывают лечение сербам, проживающих на севере Косово.

Напомним, сербы, проживающие на севере Косово, проходят лечение от коронавируса в учреждениях сербской системы здравоохранения.

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