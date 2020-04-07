Лондон, , 18:22 — REGNUM Скорейшего выздоровления пожелала британская королева Елизавета II находящемуся в больнице премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщили 7 апреля в пресс-службе монарха.

Королева направила невесте Джонсона Кэрри Симондс, а также членам его семьи письмо. Монарх сообщила, что переживает за Джонсона и его семью и желает ему «полного и скорейшего выздоровления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Джонсона заявили 7 апреля, что хотя он и в больнице с коронавирусом, но пневмонии у него нет, он сохраняет бодрость духа.

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