Новосибирск, , 16:38 — REGNUM Во время посещения АО «Сибиар» губернатору Новосибирской области Андрею Травникову продемонстрировали профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавируса на промышленных предприятиях, возобновивших работу в период пандемии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал реализацию противоэпидемических мер на предприятии, возобновившем работу Правительство Новосибирской области

Мощности новой конвейерной линии по выпуску антисептиков «Сибиара» позволяют обеспечить потребности не только региона, но и страны. Андрей Травников отметил, что рецептуру и выпуск этого продукта предприятие освоило в кратчайшие сроки — уже на старте пандемии коронавируса. Но впереди — весенне-летний сезон клещей, мошки, комаров, поэтому, подчеркнул глава региона, помимо антисептиков, также важен бездефицитный выпуск репеллентов-инсектицидов.

«Именно поэтому было решено, чтобы с 6 апреля «Сибиар», как и другие промышленные предприятия Новосибирской области, возобновил свою работу с соблюдением всех мер безопасности, — прокомментировал Андрей Травников. — Здесь созданы все условия для безопасности коллектива. Предприятие не только возобновило производственную деятельность, но и свои программы по модернизации. Это означает, что промышленность нашего региона не останавливает не только текущую деятельность, но и своё развитие».

Что касается контроля за соблюдением противовирусных мер, по словам Травникова, из-а того, что органы Роспотребнадзора загружены проверкой прибывающих в регион авиарейсов, в рейдах по промышленным предприятиям и строительным организациям будут участвовать сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства строительства Новосибирской области — каждое по своей отрасли.

«Также мы рассчитываем на высокий уровень ответственности со стороны руководителей предприятий. Если всё-таки нарушения противоэпидемического режима будут выявлены — будем настаивать на временной приостановке деятельности до устранения этих нарушений», — пояснил губернатор.

Генеральный директор «Сибиара» Виктор Кушнир рассказал, что сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания, работают в три смены по скользящему графику, а между сменами организован час перерыва для дезинфекции. Также соблюдаются правила социального дистанцирования.