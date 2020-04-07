Новосибирск, 7 апреля 2020, 16:38 — REGNUM Во время посещения АО «Сибиар» губернатору Новосибирской области Андрею Травникову продемонстрировали профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавируса на промышленных предприятиях, возобновивших работу в период пандемии.
Мощности новой конвейерной линии по выпуску антисептиков «Сибиара» позволяют обеспечить потребности не только региона, но и страны. Андрей Травников отметил, что рецептуру и выпуск этого продукта предприятие освоило в кратчайшие сроки — уже на старте пандемии коронавируса. Но впереди — весенне-летний сезон клещей, мошки, комаров, поэтому, подчеркнул глава региона, помимо антисептиков, также важен бездефицитный выпуск репеллентов-инсектицидов.
«Именно поэтому было решено, чтобы с 6 апреля «Сибиар», как и другие промышленные предприятия Новосибирской области, возобновил свою работу с соблюдением всех мер безопасности, — прокомментировал Андрей Травников. — Здесь созданы все условия для безопасности коллектива. Предприятие не только возобновило производственную деятельность, но и свои программы по модернизации. Это означает, что промышленность нашего региона не останавливает не только текущую деятельность, но и своё развитие».
Что касается контроля за соблюдением противовирусных мер, по словам Травникова, из-а того, что органы Роспотребнадзора загружены проверкой прибывающих в регион авиарейсов, в рейдах по промышленным предприятиям и строительным организациям будут участвовать сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства строительства Новосибирской области — каждое по своей отрасли.
«Также мы рассчитываем на высокий уровень ответственности со стороны руководителей предприятий. Если всё-таки нарушения противоэпидемического режима будут выявлены — будем настаивать на временной приостановке деятельности до устранения этих нарушений», — пояснил губернатор.
Генеральный директор «Сибиара» Виктор Кушнир рассказал, что сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания, работают в три смены по скользящему графику, а между сменами организован час перерыва для дезинфекции. Также соблюдаются правила социального дистанцирования.