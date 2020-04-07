Бишкек, , 15:55 — REGNUM Всемирная продовольственная программа ООН при содействии министерства труда и соцразвития Киргизии в апреле 2020 года доставит около 1000 тонн продовольственной помощи наиболее уязвимым киргизстанским семьям. Об этом сообщает пресс-служба ВПП ООН.

Отмечается, что Россия оплатила реализацию этой программы помощи жителям республики.

Благодаря российской помощи более 30 500 киргизстанцев получат трехмесячный продовольственный рацион — из расчета 150 килограммов обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла на семью.