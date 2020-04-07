Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM 178 сотрудников Росатома, которые работали на сооружении АЭС «Руппур» в Бангладеш, вернулись в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вернувшиеся нижегородцы проведут 14 дней в самоизоляции. Им предоставили отдельные комнаты в профилакториях региона с питанием и медобслуживанием.

Большая часть вернувшихся в Россию специалистов работает в инжиниринговом дивизионе Росатома, который является генеральным подрядчиком. Также в Нижний Новгород вернулись представители субподрядных организаций. На данный момент все прибывшие чувствуют себя нормально.

Напомним, нижегородцы, которые не могут вернуться из-за границы, получат материальную помощь в размере 2400 рублей в день. На момент публикации новости в Нижегородской области зафиксировано 56 случаев заболевания COVID-19.

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