Москва, , 12:44 — REGNUM

Возможность получать гражданство России, не отказываясь от уже имеющегося, следовало бы предоставить жителям бывших союзных республик, но не жителям стран «дальнего зарубежья», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 апреля, комментируя внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.

Как сообщалось ранее, правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий необходимость отказываться от имеющего гражданства для иностранцев, которые хотят получить гражданство России. Также предложено освободить граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины от необходимости находиться на территории России в течение пяти лет прежде, чем получать право претендовать на гражданство.

«Я человек традиционных взглядов, гражданство для меня — дело сокровенное. Это особая связь с родной страной, с моими соотечественниками, с отчей землёй. Именно со страной, землёй и народом, хотя формально это связь только с сегодняшним государством, которое, надо сказать, далеко от моего понимания идеального российского государства.

Отсюда и моё отношение к узакониванию наличия у людей одновременно гражданства двух или трёх государств: мне это представляется ненормальным. У человека, как правило, не может быть одновременно нескольких матерей или нескольких отцов.

Повторю, что говорю об идеальной ситуации. Наше же положение и положение многих наших соотечественников на пространстве бывшей Российской империи и СССР не идеально. У нас была общая страна, её разрушили, причём разрушили против воли людей. Мы видим, какой поток бывших граждан Советского Союза и их потомков идёт сегодня в Россию. Подавляющее число этих наших соотечественников (с многими из них у нас вообще общие корни) относятся к нашей стране с уважением, готовы работать во имя её блага и на благо своей счастливой жизни в ней. При этом они не хотят — по крайней мере, сразу — порывать связь со своими государствами, возникшими вместо бывших республик СССР. Но и для меня эти республики не пустой звук, они мне не чужие, хотя правительства некоторых из них сегодня России враждебны.

Одним словом, для граждан государств — бывших республик СССР, ближнего для нас зарубежья, я готов согласиться с идеей наличия у них в течение некоторого времени двойного гражданства. Думаю, это станет одним из инструментов восстановления нашей былой общности; возможно, со временем, — даже единого государства.