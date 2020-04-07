Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Большой партийный разрыв во взглядах на реакцию президента США Дональда Трампа на вспышку COVID-19 зафиксировал в своем опросе исследовательский центр Pew.

И республиканцы, и демократы положительно оценивают действия чиновников общественного здравоохранения в условиях пандемии, а также государственных и местных выборных должностных лиц. Тем не менее жители США заметно разделились во взглядах на действия Трампа. Подавляющее большинство республиканцев и их сторонников (83%) оценивают реакцию Трампа на вспышку коронавируса позитивно; с ними согласны только 18% демократов и их сторонников.

При этом общий рейтинг одобрения работы Трампа вырос на 5 процентных пунктов в период с января по конец марта (хотя недовольных большинство: 52% против 45%). Рост рейтинга одобрения Трампа произошел по всем направлениям, и всё же партийный разрыв в оценке его деятельности остается огромным: республиканцы на 73 пункта чаще, чем демократы, одобряют то, как Трамп действует на посту президента США (85% против 12%).