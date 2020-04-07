Москва, , 09:45 — REGNUM Россия не прогнется и ответит на указ президента США Дональда Трампа о присвоении права на добычу космических ресурсов, уверен глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах. В Совфеде возмущены присвоением США эксклюзивных прав на освоение космических ресурсов.

«Дожили. Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос… Остальным — «стоять, молчать, бояться». Теперь союзникам предстоит поступиться уже своими правами — на этот раз на до сих пор общий космос. Неужели опять промолчат, закостенев в позе послушания?» — рассуждает Косачёв в Facebook.

Он уверен, что Россия молчать не станет.

«Мы — не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше», — указал сенатор.

Он уверен, что большинство человечества — «по эту, нашу общую, а не по обратную сторону Луны, куда нас запихивает из последних сил неолиберальная часть мира с извращенным от мании величия сознанием».