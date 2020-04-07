Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе распоряжением администрации президента РФ, назначен Роман Аничин.

Аничин займётся координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти в Сибири с региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества по реализации государственной политики в отношении российского казачества, а также государственной миграционной политики. А также будет курировать вопросы взаимодействия с общественными объединениями военно-патриотической направленности.

Согласно официальным данным, Роман Аничин окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.

Был начальником управления делами департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы, затем замещал должность главного федерального инспектора в субъектах Дальневосточного федерального округа, а с мая 2019 года — начальник управления ГБУ г. Москвы «Многофункциональный миграционный центр».