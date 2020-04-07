Москва, , 05:49 — REGNUM Власти 18 стран приняли решение о переносе выборов и референдумов, либо ввели ограничения, которые не позволяют провести голосование в ранее установленные сроки в связи с распространением коронавируса, говорится в исследовании «Электоральный коронавирус», подготовленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

В список таких государств вошли Австралия, Армения, Боливия, Великобритания, Иран, Италия, Канада, Кипр, Киргизия, Северная Македония, Сербия, Сирия, США, Франция, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР.

Так, в Соединённых Штатах и Польше под угрозой оказались президентские выборы. В ряде американских штатов отложены праймериз, но ключевая дата, когда должны состояться выборы президента — 3 ноября — пока остаётся неизменной. В Польше выборы намечались на 10 мая. Президент Анджей Дуда уже заявил, что дата голосования может быть перенесена из-за коронавируса.

В России, напомнили в ФоРГО, на неопределённый срок было перенесено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Кроме того ЦИК России принял решение отложить 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

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