Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Посвященный ситуации с распространением коронавируса разговор с бывшим вице-президентом США Джо Байденом назвал «теплым и дружественным» американский президент Дональд Трамп 6 апреля в ходе брифинга.

По словам Трампа, его разговор с вероятным кандидатом на президентских выборах от демпартии США длился примерно 15 минут. Президент рассказал, что Байден поделился своим мнением о происходящем и дал Трампу ряд советов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Джо Байден заявил, что, скорее всего, на выборах в ноябре 2020 года гражданам США придется голосовать по почте.

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