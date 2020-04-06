Душанбе, , 22:07 — REGNUM Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана опровергло слухи о том, что в Джаббар-Расуловском районе Согдийской области от коронавируса скончался 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, мужчина скончался из-за воспаления лёгких. Перед смертью у больного был взят тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным.

По словам заместителя Управления здравоохранения Согдийской области Маруфа Ходжибоева,в карантинной зоне области было размещено 13 человек «это 11 медработников и двое родственников умершего пациента».

Он заявил, что у всех помещённых на карантин были взяты соответствующие анализы на коронавирус. Они показали отрицательный результат, состояние их здоровья стабильное и не вызывает опасений. Но все госпитализированные «будут находиться под присмотром врачей 14 дней. А больница закрыта на карантин».

Также Ходжибоев заявил, что в северной части Таджикистана на случай распространения коронавирусной инфекции подготовлены 18 инфекционных отделений больниц.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного случая заражения в области выявлено не было.

Согласно данным, представленным минздравом Таджикистана, лаборатории страны обладают более 25 тыс. тестов на коронавирус. При этом по состоянию на сегодня, 6 апреля, в стране было сделано порядка 3 тысяч тестов с отрицательными результатами, из которых для проверки точности 22 анализа были отправлены в Лондон и 9 — в Москву. Результаты пришли отрицательные.

С 1 февраля по 6 апреля 2020 года на карантин в Таджикистане было помещено порядка 7041 человека, прибывшего в страну из-за рубежа. Сейчас в карантинных зонах страны находится лишь 2750 человек.

«В это сложное время министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан призывает всех граждан страны не верить ложным слухам о распространении коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в Таджикистане по-прежнему не сообщалось ни об одном зарегистрированном случае заболевания коронавирусной пневмонией.