Брюссель, , 20:43 — REGNUM С призывом снять санкции с Северной Кореи выступил верховный представитель внешней политики ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На встрече с журналистами 6 апреля он также призвал снять санкции с Венесуэлы, Ирана и Сирии. Этот призыв он адресовал тем государствам, чьи санкции препятствуют доставке в указанные страны медицинского оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снять санкции с вышеперечисленных стран ранее призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поскольку из-за пандемии народы этих государств рискуют оказаться неспособными справиться с бедствием самостоятельно.

Говоря о странах, вводивших санкции, Гутерриш обращался прежде всего к США. Однако Госдеп заявил, что его санкции не мешают поставлять в эти государства гуманитарную помощь.