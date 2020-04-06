Сеул, , 15:59 — REGNUM 6 апреля по просьбе французской стороны министр транспорта Южной Кореи Ким Хён Ми созвонилась с государственным секретарем по вопросам транспорта Франции Жан-Батистом Джеббари, с которым обсудила меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

В рамках разговора представители двух стран сошлись во мнении относительно необходимости свести минимум ущерб от пандемии.

Известно, что представитель Франции высоко оценил усилия правительства Южной Кореи в борьбе с коронавирусом, а также обратился с просьбой поделиться опытом и мерами реагирования на пандемию в транспортном секторе.

В свою очередь Ким Хён Ми отметила, что в стране не вводились меры по ограничению транспорта и добавила, что случаев заражения коронавирусом в общественном транспорте зарегистрировано не было.

Она также акцентировала внимание на том, что власти Южной Кореи усилили профилактические меры по противодействию распространения коронавируса, а население страны самостоятельно придерживаются изоляции, воздерживаются от выходов из дома, носят маски и соблюдают правила личной гигиены.