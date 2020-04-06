Сеул, , 15:26 — REGNUM 6 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебреисусом, с которым обсудил способы профилактики и меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации главы Южной Кореи Кан Мин Сока.

По его словам, диалог состоялся по просьбе генерального директора ВОЗ.

Известно, что в рамках телефонного разговора Тедрос Гебреисус отметил, что политика Южной Кореи по борьбе с эпидемией эффективна, а также добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Он также предложил Мун Чжэ Ину выступить на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна пройти в мае, как представителю стран Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили менее 50 новых случаев заражения коронавирусом. За 5 апреля в стране выявили 47 случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 284.

В свою очередь, президент Южной Кореи поблагодарил генерального директора ВОЗ за высокую оценку и доверие, положительно оценил стратегический план обеспечения готовности и реагирования ВОЗ. Он также добавил, что Южная Корея сделает все возможное, чтобы внести вклад в борьбу с эпидемией.