Минск, , 15:10 — REGNUM Из всех стран самый высокий уровень экономического сотрудничества и миграционного обмена у Белоруссии сложился с Россией. Об этом говорится в публикации Национального статистического комитета Белоруссии к государственному празднику 2 апреля — Дню единения народов России и Белоруссии.

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Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии был подписан 2 апреля 1996 года, он был положен в основу создания Союзного государства России и Белоруссии. Именно с Россией у Белоруссии исторически сложился наибольший миграционный оборот.

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«По данным за 2019 год в Белоруссию на постоянное место жительства из России прибыло 10 440 человек, что составляет 30% от общего числа прибывших из-за границы», — сказано в сообщении Белстата.

При этом в Россию выехало, по данным Белстата, 8 148 граждан Белоруссии. В Белоруссии по итогам 2019 года среди зарегистрированных браков с иностранными гражданами 47,2% составляли браки с гражданами России.

Граждане России составили 43,3% (408 человек) от общего числа иностранных граждан, обучающихся в учреждениях среднего специального образования Белоруссии на начало 2019/20 учебного года. В белорусских вузах обучалось 1489 студентов и магистрантов из России (7,5% от общего числа иностранных студентов и магистрантов).

«Российская Федерация является основным торговым партнером Республики Беларусь. По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли товарами с Россией увеличился в 5,4 раза и в 2019 году составил 35,6 млрд. долларов США. В 2019 году ее доля в экспорте Белоруссии составила 41,2%, в импорте — 55,9%», — констатировали в Белстате.

За прошлый год Белоруссия экспортировала в Россию товаров на $13,6 млрд (в 4,5 раза больше, чем в 1996 году), а импортировала из России товаров на $22 млрд (в 6,2 раза больше). Основу белорусских поставок составили молоко и молочная продукция ($1,944 млрд), грузовики ($750 млн), мясо и мясные субпродукты ($596,5 млн), тракторы и седельные тягачи ($320 млн).

При этом Белоруссия закупила в России нефти и газового конденсата на $6,6 млрд, природного газа на $2,6 млрд, почти на $2 млрд чёрных металлов и изделий из них, а также на $947 млн легковых автомобилей.

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Среди действующих на территории Белоруссии организаций с долей иностранного капитала лидируют организации с российскими инвестициями. «Количество таких организаций на конец 2019 года составило почти 2,4 тысячи», — отметили в статистическом ведомстве.

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