Киев, , 15:42 — REGNUM Верховная рада Украины — один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов, заявил сегодня, 3 апреля, в ходе онлайн-конференции первый заместитель главы фракции «Слуга народа», глава президентской партии Александр Корниенко.

Он напомнил, что коронавирус подозревают или подтвердили у 6 или 7 депутатов парламента Украины (из 420), причем данная статистика была актуальна еще до внеочередных заседаний Рады 30 марта.

«Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание… Там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас», — заявил Корниенко.

Он отметил, что «многие» из депутатов Рады сейчас находятся на самоизоляции, но не сказал, сколько человек конкретно.

ИА REGNUM напоминает, что на следующей неделе Рада должна собраться, чтобы утвердить коронавирусные изменения в госбюджет страны, которые сейчас готовит правительство. На заседании 30 марта для принятия этих изменений не хватило всего 3 голоса.