Сеул, , 11:39 — REGNUM 6 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с перуанским коллегой Мартином Вискарра, с которым обсудил меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По их словам, диалог состоялся по просьбе президента Перу.

Известно, что в рамках 20-минутного разговора Мартин Вискарра поздравил главу Южной Кореи с успешной борьбой с пандемией, а также добавил, что весь мир пытается ориентироваться на Сеул. Он отметил, что в Перу находится в затруднительном положении и нуждается в южнокорейских технологиях, особенно в тест-системах.

В свою очередь Мун Чжэ Ин лишний раз подчеркнул, что в настоящее время самое важное в борьбе с коронавирусом — международное сотрудничество и солидарность, а также добавил, что Южная Корею готова поделиться опытом в профилактике и лечении заболевания, а также данными, полученными в ходе клинических исследований.

Президент Южной Кореи выразил признательность правительству Перу за оказание помощи в возвращении на родину около двухсот южнокорейцев, а также попросил поддержать 1300 сограждан, проживающих в настоящее время на территории Перу.

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