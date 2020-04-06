Ашхабад, , 10:13 — REGNUM Несколько десятков жителей пригорода города Мары на юге Туркмении устроили митинг против острой нехватки продовольствия. Участники акции протеста, преимущественно женщины, блокировали автотрассу, соединяющую Марыйскую область с остальной частью страны, передает «Азатлык».

Часть митингующих отправились к зданию областной администрации, где потребовали от местных чиновников обеспечить бесперебойную продажу в государственных магазинах муки, растительного масла и других продовольственных товаров.

Вышедшим к ним на переговоры представителям региональных властей пикетчики пожаловались на то, что государственные торговые точки уже несколько месяцев не продают им основные виды продовольствия, даже в рамках негласно заявленного властями лимита.

В ответ чиновники пообещали принять меры для улучшения ситуации со снабжением государственных магазинов продовольственными товарами.

Затем к месту проведения митинга подъехала грузовая машина, из которой участникам акции протеста начали раздавать по два килограмма муки. После этого митингующие разошлись по домам.

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