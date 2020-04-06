Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу следовало бы соблюдать рекомендации врачей и носить медицинскую маску в качестве меры профилактики коронавируса нового типа, заявил экс-вице-президент страны Джо Байден в эфире телеканала ABC.

По словам Байдена, Трампу может не нравится то, как он выглядит в маске, однако рекомендации медиков касаются всех. Сам бывший вице-президент заявил, что намерен носить медицинскую маску во время своих появлений на публике.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что не будет носить медицинскую маску, так как не представляет себя, принимающего лидеров государств, в средствах защиты. Он отметил, что призыв носить маску является рекомендательным, а не обязательным.

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