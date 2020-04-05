Москва, , 13:08 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв («Единая Россия») видит опасности в распространении рядом СМИ фейков относительно борьбу с коронавирусом в России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

«Сейчас все мы, каждая из стран, должны объединить усилия для борьбы с вирусом и не использовать общую беду, как повод для политического противостояния. При этом распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать», — отметил Пискарёв.

Он обратил внимание на то, что законодательство о противодействии фейковым новостям — мировая практика, и такие публикации — очередное проявление двойных стандартов

«Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству», — заверил парламентарий.

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