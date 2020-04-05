Москва, , 13:00 — REGNUM Несмотря на то, что в связи с распространением коронавируса воздушное пространство России закрыто, часть граждан Армении, желающих вернуться на родину, спецрейсом смогут вылететь в Ереван, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью «Айкакан Жаманак».

По его словам, власти России дали разрешение на организацию авиарейса авиакомпанией"Red Wings». Однако самолёт может вместить лишь 220 пассажиров, тогда как желающих больше 2000, не говоря уже о звонках, которые поступают в эти дни в посольство. «Пользуясь случаем, я хочу попросить прощения у всех тех граждан, которые не могут связаться с нами. Причины тому объективные. Наши горячие линии в одну минуту до ста звонков обслуживают. Я прошу наших сограждан с пониманием относиться к ситуации. Мы планируем дополнительный рейс и сделаем все возможное, чтобы в течение ближайшей недели был осуществлен еще один рейс», — сказал посол.

Он рассказал, что до того как была достигнута договоренность о рейсе Red Wings, посольство формировало списки желающих, отдавай приоритет пожилым, больным, семьям с детьми и т. д. И когда было объявлено о рейсе, то онлайн-билеты быстро закончились и начался неуправляемый процесс. У авиакасс собралось очень много желающих вернуться, а также пассажиры транзитных рейсов, которые застряли в аэропорту «Домодедово». Тем не менее, посольству удалось разместить некоторых пассажиров, которые были в списке приоритетных. Также посольство приобрело авиабилеты для тех, кто испытывал финансовые трудности.

На сегодня граждане, которые оставались в аэропорту «Домодедово» благодаря участию посольства, а также личному участию ряда соотечественников, размещены в трех гостинцах при аэропорте. Они останутся там до тех пор, пока будет возможности отправить их в Ереван. «Надо также понимать, что наши возможности ограничены в том смысле, что сейчас гостиницы не работают. Мы попросили руководство этих гостиниц пойти нам навстречу и разместить наших соотечественников», — сказал Тоганян и добавил, что ближайшим рейсом в Ереван будут оправлены медикаменты, медицинские халаты, маски, которые предоставлены соотечественниками в России в помощь согражданам на родине.

Что касается недовольства стоимостью билетов, то цену устанавливала авиакомпания. Посол сообщил, что путем переговоров удалось установить наиболее приемлемую цену. Однако неверно сравнивать нынешнюю стоимость, с той, которая была ранее, до сложившейся ситуации. Надо учитывать тот факт, что самолет летит в одну сторону, и возвращается без пассажиров. «Билеты на следующий рейс будут более низкими, поскольку мы нашли возможность возместить авиакомпании ряд затрат», — сказал посол.

Вардан Тоганян проинформировал, что большая часть желающих вернуться сделала это до 30 марта. А те, кто приобрел билеты на рейсы в апреле, которые в последствии были отменены, получат компенсацию за возврат билетов. Если есть граждане, которые не могут осуществить возврат, они должны обратиться в соответствующие органы и посольство готово предоставить им соответствующую юридическую консультацию.

Что касается грузоперевозок, то они осуществляются регулярно, и Верхний Ларс действует. «Проблема для частных автомобилей и пассажирского транспорта, которые въехали в Россию временно. Те граждане, которые согласятся оставить машину и вернутся самолетом, мы предложили варианты, связанные с парковкой автомобиля — на стоянках промышленных или торговых центров, принадлежащих нашим соотечественника», — сказал он и добавил, что те, однако, упорно ждут улучшения ситуации, чтобы вернуться наземным путем.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по словам Тоганяна, в армяно-российских отношениях перерыва не зарегистрировано. Наоборот, активизировалась онлайн-работа. Он поблагодарил за активное сотрудничество министерство здравоохранения и территориального управления Армении, которые находятся на постоянной связи с российскими коллегами.