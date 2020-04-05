Сеул, , 11:40 — REGNUM Представители властей Южной Кореи и Германии 3 апреля провели видеоконференцию, в рамках которой обсудили меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону представили заместитель министра иностранных дел Чо Сэ Ён, представители министерства здравоохранения и социального обеспечения, министерства внутренних дел и безопасности, а также представители Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), а немецкую — представители канцелярии федерального канцлера, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и министерства здравоохранения.

Известно, что в рамках видеоконференции представители Южной Корее поделились с немецкими коллегами информацией о работе Центрального штаба по борьбе с эпидемиями, мерами борьбы с эпидемией, включая карантинные меры, а также о специальном приложении, с помощью которого можно подтвердить симптомы коронавируса.

Первоначально планировалось провести «живую» встречу между делегациями, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, встречу провели в видеоформате.

По состоянию на 4 апреля в Германии подтверждено 91 314 случаев заражения коронавирусом, а число летальных исходов составило 1318.

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